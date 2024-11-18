Избранный президент США Дональд Трамп намерен после вступления в должность ввести чрезвычайное положение и использовать военных для депортации нелегальных мигрантов. Информацию об этом он подтвердил в соцсети Truth Social.

О планах Трампа рассказал глава американской группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон, который обратил внимание на сообщения о том, что администрация Трампа планирует объявить чрезвычайное положение и использовать военные средства в рамках «программы массовой депортации мигрантов».

«Правда!!!» — написал Трамп, сделав репост сообщения Фиттона.

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт сообщила изданию Newsweek, что будущий президент США задействует все полномочия на федеральном уровне и на уровне штатов для проведения «крупнейшей в американской истории операции по депортации нелегальных преступников, наркоторговцев и торговцев людьми».

По словам Ливитт, переизбрав Трампа, американцы дали ему мандат на выполнение таких предвыборных обещаний, как депортация преступников-мигрантов и восстановление экономического величия США. «Он выполнит свои обещания», — заверила она.

Трамп в ходе предвыборной гонки критиковал политику действующей американской администрации, обвиняя ее в росте незаконной иммиграции. Республиканец называл США «мусорным баком для мира» и утверждал, что американские города «завоеваны» нелегалами, которые «отравляют кровь» страны.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, по их итогам 47-м президентом страны был избран Трамп, который одержал победу во всех семи колеблющихся штатах (именно они определяют исход выборов). Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2025 года.