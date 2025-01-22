Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании основателя даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта, который с 2015 года отбывал пожизненное заключение.

«Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрихта, чтобы сообщить ей, что в честь нее и либертарианского движения, которое так сильно поддерживало меня, я с удовольствием подписал полное и безоговорочное помилование ее сына Росса», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Республиканец назвал «подонками» участников процесса над Ульбрихтом и добавил, что они «использовали правительство в качестве оружия» против самого Трампа.

«[Ульбрихту] дали два пожизненных срока плюс 40 лет заключения. Смешно!» — заключил Трамп.

Дональд Трамп неоднократно поддерживал Ульбрихта в ходе своей предвыборной кампании, обещав смягчить его наказание. Как пишет Axios, таким образом республиканец хотел добиться поддержки либертарианцев, которые «считают Ульбрихта героем». Помимо этого, он усилил активность вокруг фигуры основателя Silk Road, разместив в Truth Social хэштег #FreeRossDayOne, указывает The New York Times (NYT).

Бизнесмен Илон Маск 20 января написал в соцсети Х, что «Росс тоже будет освобожден». Перед этим Трамп подписал указ о помиловании около 1,6 тыс. участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Дело Ульбрихта

Маркетплейс Silk Road был создан в 2011 году, он находился в даркнете. NYT пишет, что за три года существования онлайн-магазин превратился в «международный рынок наркотиков», осуществив более 1,5 млн транзакций.

Эта платформа была одним из первых мест, где люди использовали биткоин для покупки и продажи товаров. По данным властей, доход сайта составил более $200 млн.

Ульбрихта арестовали в 2013 году. Его обвинили в наркоторговле, отмывании денег, создании преступного сообщества. В 2015 году Ульбрихта приговорили к двум пожизненным заключениям и дополнительным 40 годам в тюрьме. Судья назвал его «главарем всемирной компании по торговле цифровыми наркотиками» и сказал, что его действия были «ужасно разрушительными для нашего общества».

Ульбрихт признал, что создал Silk Road, который якобы был задуман как «сайт свободного рынка». Но его адвокаты утверждали, что позже маркетплейс был передан другим лицам, а Ульбрихта сделали «козлом отпущения».

«Я хотел дать людям возможность делать выбор в своей жизни и обеспечить конфиденциальность и анонимность», — сказал Ульбрихт на слушании по вынесению приговора в мае 2015 года.

По заявлению прокуроров, как минимум шесть смертей связаны с наркотиками, купленными в Silk Road. Выступая в суде, отец одного из погибших сказал, что «все, что волновало Росса Ульбрихта, — это его растущая куча биткоинов». При этом многие сочли вынесенный Ульбрихту приговор суровым.

В 2017 году федеральный апелляционный суд Второго округа, подтвердив обвинительный приговор Ульбрихту, признал суровый характер наказания.

«Хотя мы, возможно, сами не вынесли бы такого же приговора в первой инстанции. Исходя из обстоятельств этого дела, пожизненное заключение находилось в пределах допустимых решений, которые мог принять окружной суд», — заявили в апелляционном суде.

Несмотря на свои преступления, Ульбрихт по-прежнему пользуется популярностью у любителей криптовалюты, отмечает NYT.