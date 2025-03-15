Президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении штата и функций семи федеральных агентств, в том числе Агентства по глобальным медиа (USAGM), которое курирует «Голос Америки»* и «Радио Свобода»**. Соответствующий документ опубликован 14 марта на сайте Белого дома.

Помимо USAGM, Трамп распорядился «ликвидировать в максимальной степени неуставные компоненты и функции» следующих агентств:

Федеральная служба посредничества и примирения,

Международный научный центр имени Вудро Вильсона** при Смитсоновском институте,

Институт музейных и библиотечных услуг,

Межведомственный совет США по проблемам бездомных,

Фонд финансовых институтов развития,

Агентство по развитию бизнеса меньшинств.

Согласно указу, указанные агентства должны сократить свой штат «до минимального присутствия и функций, требуемых по закону». Заявленная цель распоряжения — «борьба с бюрократией»

Руководители попавших в перечень агентств должны в течение недели представить в бюджетное управление Белого дома отчет о выполнении указа.

The New York Times (NYT) пишет, что этим распоряжением Трамп «проверяет границы» своих президентских полномочий. Он критиковал редакционные решения USAGM еще в период своего первого срока, отмечает издание.

13 марта специальный советник Трампа по USAGM Кари Лейк написала в соцсети X, что агентство в целях экономии расторгает контракты с Associated Press, Reuters и Agence France-Presse.

В феврале 2025 года глава Департамента по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск призывал закрыть «Голос Америки»* и «Радио Свобода»**, поскольку, по его словам, «никто их больше не слушает».

«Это просто сумасшедшие из числа радикально левых, которые говорят сами с собой и сжигают $1 млрд в год из средств американских налогоплательщиков», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Агентство по глобальным медиа — материнская компания СМИ «Голос Америки»*, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»** и «Радио Свободная Азия»**. NYT пишет, что по решению Конгресса USAGM является независимым агентством. В 2020 году был принят закон, призванный ограничить власть назначаемого президентом главы агентства. Как указано на сайте USAGM, его основная задача — «информировать, вовлекать и объединять людей по всему миру в поддержку свободы и демократии». Бюджет агентства — около $270 млн. Издания, которыми управляет USAGM, вещают на 49 языках.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов

**внесен(а) в реестр организаций, деятельность которых нежелательна на территории России