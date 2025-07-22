Американский президент Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), объясняя такую меру предвзятым отношением организации к Израилю и США. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.

Она добавила, что организация поддерживает «противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные цели», которые «полностью противоречат здравому смыслу» и курсу нынешнего правительства Соединенных Штатов.

Келли также заявила, что американские власти критикуют подход ЮНЕСКО к вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), обвиняя организацию в предвзятости из-за ее «пропалестинской и прокитайской» позиции.

Проверку целесообразности членства США в ЮНЕСКО американская администрация инициировала в феврале. В рамках этого процесса планировалось изучить, насколько действия организации отвечают интересам Вашингтона, включая мониторинг антиизраильских и антисемитских тенденций в ее работе.

Кроме того, в начале года Трамп санкционировал выход США из Совета ООН по правам человека и БАПОР — агентства, оказывающего помощь палестинским беженцам. Позже, в мае, в проекте бюджета на 2026 год он предложил заморозить добровольные отчисления в структуры ООН, в том числе ВОЗ и ЮНЕСКО.

Соединенные Штаты уже имели прецедент выхода из ЮНЕСКО — в 1984 году администрация Рональда Рейгана разорвала отношения с организацией, ссылаясь на то, что организация ведет деятельность противоречащую американским ценностям. После длительного 19-летнего перерыва, в 2003 году США вновь присоединились к ЮНЕСКО.

В 2017 году, при первом президентском сроке Трампа, администрация США заявила о прекращении участия в организации, обвинив ее в “длительной антиизраильской предвзятости». Вслед за Вашингтоном аналогичный шаг предпринял и Израиль. Однако в 2023 году, уже при администрации Джо Байдена, Соединенные Штаты восстановили членство в агентстве и выплатили все накопившиеся задолженности по взносам.