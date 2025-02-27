Президент США Дональд Трамп на год продлил действие некоторых санкций против России, пишет ТАСС со ссылкой на документы, распространенные Белым домом. Речь идет об ограничениях, которые американская сторона вводила в 2014, 2018 и 2022 годах из-за ситуации на Украине.

Трамп считает, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года», передает ТАСС. По словам республиканца, «действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США».

«Поэтому <…> я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660», — сказал Трамп.

Указ 13 660 был подписан экс-президентом США Бараком Обамой 6 марта 2014 года, впоследствии ограничения неоднократно ужесточались. Документ является основанием для введения санкций против российских физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Дональд Трамп 26 февраля заявил, что пока вопроса о снятии антироссийских санкций на повестке не стоит, поскольку сначала надо урегулировать конфликт на Украине.

«Нет. Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение по урегулированию [конфликта на Украине]», — цитирует РИА Новости американского лидера.

Вместе с тем Трамп отметил, что «в какой-то момент» вопрос отмены санкций, введенных против России, будет рассмотрен.

Отношение России к снятию санкций

Близкий к Кремлю источник Bloomberg заявил, что Россия не рассматривает смягчение санкций как решающий фактор в переговорах о прекращении украинского конфликта и не ожидает его от США. При этом, по его словам, Москва приветствовала бы исключение некоторых банков из черного списка Вашингтона, чтобы помочь компаниям преодолеть трудности с трансграничными платежами за товары и торговать в долларах, а снятие санкций с почти 200 танкеров, перевозящих российскую нефть, облегчило бы продажи энергоносителей.

Bloomberg также отмечает, что еще одной проблемой может стать вероятный отказ Брюсселя смягчать или отменять антироссийские санкции вслед за Вашингтоном.

«В ряде сфер отмена мер США при сохранении санкций ЕС не приведет к существенному изменению картины», — пояснил руководитель аналитического отдела «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин.

Кроме того, одностороннее ослабление санкций США «существенно подорвет эффективность мер против России, учитывая экстерриториальный характер санкций США и главенство доллара, а также создаст огромные лазейки», считает старший научный сотрудник по экономическим санкциям, стандартам и стратегии Международного института стратегических исследований Мария Шагина.

Президент России Владимир Путин 24 февраля назвал санкции «незаконными и вредными для мировой торговли, для экономики».