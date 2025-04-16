Президент США Дональд Трамп на год продлил запрет на прием в американских портах связанных с Россией судов. Соответствующий документ опубликован Белым домом в Федеральном реестре.

«Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», — говорится в тексте.

Запрет на прием российских судов в портах США был введен предшественником Трампа Джо Байденом 21 апреля 2022 года. Впоследствии этот запрет продлевался.

До этого Трамп также подписал документ о продлении режима чрезвычайного положения в стране, который был введен в связи с «вредоносными внешнеполитическими действиями» России. ЧП будет действовать как минимум до апреля 2026 года. Согласно документу, Москва продолжает представлять «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности США.

Чрезвычайное положение было введено указом № 14024 15 апреля 2021 года президентом США Джо Байденом. Этот же указ предусматривал санкции в отношении России, включая блокировку активов.

Формально режим ЧП позволяет американским властям оперативно вводить ограничения и меры против иностранных государств, которые угрожают интересам Вашингтона.