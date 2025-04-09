Объявленные президентом США Дональдом Трампом 104-процентные пошлины на импорт китайских товаров останутся в силе до тех пор, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном. Слова американского лидера приводит NBC News.

«Пока они не заключат с нами сделку, так и будет», — подчеркнул Трамп.

По его словам, Пекин «в какой-то момент» пойдет на сделку, поскольку он «действительно хочет» ее заключить.

9 апреля в силу вступают индивидуальные американские пошлины на зарубежный импорт. В так называемый самим Трампом «день освобождения» 2 апреля президент США объявил о введении индивидуальной «взаимной» пошлины в размере 34% на импорт китайских товаров. Это ограничение дополняют две уже действующие пошлины, каждая по 10%, примененные в начале второго президентского срока республиканца.

Пекин последовательно отвечал на тарифы американского лидера дополнительными пошлинами на импорт товаров из США, включая уголь, сжиженный природный газ и сельскохозяйственную технику, а также ввел ограничения против нескольких десятков американских компаний и обратился во Всемирную торговую организацию.

Но самой серьезной контрмерой может стать введение КНР «зеркальной» пошлины 34%, которая должна вступить в силу 10 апреля. В этом случае Трамп пригрозил Пекину дополнительной пошлиной 50% — и если это случится, то суммарная тарифная ставка на китайский импорт дойдет до 104%.

Китайское министерство торговли заявления Трампа назвало «шантажом» и заявило, что Пекин будет бороться с пошлинами «до конца». «Угроза США повысить тарифы в отношении Китая — это ошибка на ошибке», — пояснили в ведомстве.