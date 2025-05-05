Президент США Дональд Трамп заявил о планах вновь открыть тюрьму «Алькатрас», предназначенную для самых опасных преступников в мире. Об этом он написал в соцсети Truth Social. Тюрьму «Алькатрас», расположенную на одноименном острове, закрыли в 1963 году.

Трамп сообщил, что поручит Федеральному бюро тюрем, Минюсту, ФБР и Министерству внутренней безопасности «повторно открыть существенно расширенную и перестроенную тюрьму „Алькатрас“», чтобы поместить туда «самых безжалостных и жестоких преступников Америки».

«В прежние времена, когда мы были более серьезной нацией, мы без колебаний сажали самых опасных преступников за решетку и держали их подальше от тех, кому они могли бы причинить вред. Так и должно быть. Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые сеют зло, кровопролитие и хаос на наших улицах», — написал глава государства.

По словам Трампа, повторное открытие «Алькатраса» станет «символом закона, порядка и справедливости». «Слишком долго Америку преследовали злобные, жестокие и рецидивисты преступники, отбросы общества», — отметил он.

После публикации поста Трамп заявил журналистам в Белом доме, что открытие «Алькатраса» — «лишь идея», передает CNN. По его словам, инициатива возникла из-за «радикально настроенных судей», которые хотят обеспечить «надлежащую правовую процедуру» для депортируемых мигрантов.

«Я думаю, потому что многие из этих радикально настроенных судей хотят провести судебные процессы над… каждым человеком, который находится в нашей стране нелегально», — сказал он, добавив, что «это означало бы миллионы судебных процессов».

Трамп сказал, что Алькатрас был «печальным символом, но это символ закона и порядка». «Я думаю, что мы это сделаем», — добавил президент США.

Бывший спикер палаты представителей и Конгресса США Нэнси Пелоси написала в соцсети Х, что предложение Трампа «несерьезное». Она отметила, что «Алькатрас» на протяжении нескольких десятков лет является популярной туристической достопримечательностью.

Идею вновь открыть «Алькатрас» высказывал сын президента Дональд Трамп-младший через несколько дней после инаугурации его отца на второй срок, когда он подписал указ об отправке мигрантов в Гуантанамо.

«Вот это отличная идея. Может, нам тоже стоит снова открыть Алькатрас?» — написал Трамп-младший в соцсети X.