Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что договорился с компанией Coca-Cola об изменении рецепта напитка. Теперь в Штатах вместо кукурузного сиропа в напитке будет использоваться тростниковый сахар.

«Хочу поблагодарить всех, кто руководит Coca-Cola, это очень правильное решение с их стороны. Вот увидите, так будет лучше», — написал американский лидер.

В Coca-Cola заявили The New York Times, что подробная информация об этом появится в ближайшее время. По словам представителя компании, Coca-Cola ценит энтузиазм президента в отношении ее продукции.

Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший говорил, что кукурузный сироп является одной из причин эпидемии ожирения в стране, в нем содержится большое количество фруктозы. Coca-Cola на фоне растущих цен на сахар в 1980 году начала добавлять сироп в напиток.

Coca-Cola уже выпускает газировку, подслащенную тростниковым сахаром, известную как «мексиканская кола». На территории США ее можно найти в районах с большой долей латиноамериканского населения.

Reuters отмечает, что инициатива администрации Трампа «Сделаем Америку снова здоровой» (Make America Healthy Again) связана с движением в поддержку здорового образа жизни, которое поддерживает глава Минздрава США и добивается изменений в составах продуктов питания и исключения таких ингредиентов, как искусственные красители.

Кроме того, Кеннеди критиковал количество сахара, потребляемого в рационе американцев, и заявил, что обновленные рекомендации по питанию будут предлагать американцам употреблять в пищу «цельную пищу».