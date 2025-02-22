Президент США Дональд Трамп освободил от должности председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна. Об этом глава государства сообщил в соцсети Truth Social, не указав причину увольнения генерала.

«Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье великого будущего», — написал президент.

Новым главой Объединенного комитета начальников штабов назначен отставной генерал-лейтенант ВВС Дэн Кейн, его кандидатуру должен утвердить сенат.

«Кейн — опытный летчик, эксперт по национальной безопасности, успешный предприниматель и “боец” с большим опытом межведомственных и специальных операций», — отметил Трамп.

Он также подчеркнул «решающую роль» Кейна «в полном уничтожении халифата ИГИЛ*». По словам Трампа, это произошло «в рекордные сроки, за несколько недель». Президент также заявил, что его предшественник Джо Байден незаслуженно обошел генерала по службе.

The Washington Post (WP) отмечает, что выбор кандидатуры Кейна нарушает «множество норм». В частности он ниже по званию, чем действующие члены Объединенного комитета начальников штабов и, в отличие от них, не командовал крупными подразделениями американских войск.

Председатели Объединенного комитета начальников штабов традиционно остаются на своих местах при смене администраций, независимо от политической партии президента, пишет The New York Times (NYT).

Дэн Кейн вышел в отставку после 34 лет службы в ВВС. В качестве командира истребителя F-16 он налетал более 2,8 тыс. часов, включая более 150 боевых. Он также был помощником командующего в Объединенном командовании специальных операций и заместителем директора по военным вопросам ЦРУ.

Чарльз Браун занимал пост председателя Объединенного комитета начальников штабов с октября 2023 года, его полномочия истекали в конце сентября 2027 года, сообщает ABC News. Он был вторым афроамериканцем на этой должности после Колина Пауэлла.

Отстранение Брауна произошло на фоне беспрецедентной чистки в рядах высшего руководства американской армии, передает CNN. Накануне, 21 февраля, министр обороны США Пит Хегсет объявил об увольнении главнокомандующего ВМС Лизы Франкетти, которая была первой женщиной на этом посту, а также заместителя главнокомандующего ВВС Джеймса Слайфа. Также глава Пентагона отстранил генеральных судей-адвокатов ВМС, армии и ВВС.

«При президенте Трампе мы формируем новое руководство, которое сосредоточит наши вооруженные силы на их основной миссии — сдерживании, ведении боевых действий и победе в войнах», — заявил он.

Хегсет еще до своего назначения в Пентагон критиковал программы ведомства по обеспечению разнообразия и равенства в рядах армии, называя их «расистскими» и незаконными. Хегсет говорил, что эти инициативы «служат цели разделения а не объединения сил». Еще в ноябре он заявлял, что Брауна следует уволить с поста председателя Объединенного комитета начальников штабов из-за его «повышенного» внимания к программам многообразия, равенства и инклюзивности в вооруженных силах.

Объединенный комитет начальников штабов — главный орган планирования и управления вооруженных сил США. Он состоит из высших офицеров, представляющих все виды американских войск. Должность председателя комитета была учреждена в 1949 году. Его задача состоит в том, чтобы быть советником президента и министра обороны и оперативно предоставлять информацию Белому дому, чтобы у главы государства не было необходимости обращаться к каждому отдельному военному ведомству. Боевыми силами председатель комитета не командует.

* организация признана в России террористической и запрещена