Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики. В Белом доме заявили, что эти «решительные действия» призваны заставить три страны выполнить свои обещания по прекращению нелегальной иммиграции и наркотрафика.

Повышенные пошлины будут действовать с 4 февраля и до тех пор, пока кризис, вызванный потоками нелегальных мигрантов и наркотиков. не смягчится, говорится в пресс-релизе американской администрации.

Китайские чиновники, как отмечается, «не предприняли мер, чтобы пресечь поставки химических веществ-прекурсоров известным преступным картелям и отмывание денег транснациональными преступными организациями».

Правительство Мексики обвиняется в «недопустимом союзе» с местными наркокартелями. Согласно заявлению Белого дома, власти страны якобы предоставляют картелям «безопасные убежища» для производства и транспортировки наркотиков.

По версии американских властей, также «растет присутствие» мексиканских картелей в Канаде, управляющих лабораториями по синтезу фентанила и других опиоидов в этой стране. Утверждается, что в Канаде растет внутреннее производство фентанила, а ее влияние на международное распространение наркотиков усиливается. Согласно указу Трампа, объем пошлин со стороны США может быть увеличен или расширен, если Китай, Канада и Мексика введут ответные меры.

Реакция трех стран

Власти КНР, Мексики и Канады отреагировали на действия американского президента. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении 25-процентной пошлины на товары из США стоимостью $155 млрд. Повышенные тарифы на товары стоимостью $30 млрд начнут действовать в день введения американских пошлин, на остальные товары ― в течение трех недель, сообщил Трюдо.

По его словам, контрмеры будут распространяться на американский алкоголь, фрукты, овощи и соки, одежду, обувь, парфюмерию, бытовую технику, мебель, спортивное оборудование, материалы и другой импорт. Трюдо призвал канадцев отдавать предпочтение национальным товарам и не проводить летний отпуск в США.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила министерству экономики «реализовать план Б, <…> который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики». Подробности плана она не привела. Шейнбаум назвала клеветой обвинение в том, что мексиканские власти якобы сотрудничают с картелями, а также заявила, что бороться с наркотрафиком нужно совместными усилиями.

Министерство коммерции Китая выступило «решительно против» введения дополнительных пошлин со стороны США, назвав эти действия серьезным нарушением правил Всемирной торговой организации (ВТО). Пекин намерен подать жалобу в организацию и принять контрмеры для защиты своих прав и интересов, передает агентство «Синьхуа».

Китайский МИД заявил, что «в торговой войне или тарифной войне нет победителей». Введенные США пошлины не смогут решить внутренних проблем страны и, «что более важно, не принесут пользы ни одной из сторон, а тем более миру», добавил официальный представитель ведомства.

«Соединенным Штатам необходимо объективно и рационально рассмотреть и решить свою собственную проблему с фентанилом, вместо того чтобы угрожать другим странам произвольным повышением тарифов. Дополнительные тарифы неконструктивны и неизбежно повлияют на сотрудничество двух сторон в борьбе с наркотиками в будущем и нанесут ему ущерб», — говорится в заявлении МИД Китая.

Новая политика Трампа представляет собой отмену фактически беспошлинной торговли между США, Канадой и Мексикой, а также расширение «холодной торговой войны» между Китаем и США, отмечает CNN. Повышение пошлин может привести к более высоким издержкам, нарушению цепочек поставок и потере рабочих мест. Торговая палата США раскритиковала меры Трампа, предупредив, что они приведут к росту потребительских цен. Как пишет Bloomberg, введенные Вашингтоном пошлины могут привести к росту цен на бензин для американских автомобилистов.