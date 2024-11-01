Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал «больными» людей, которые считают его «другом России». Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Любят говорить, что я был другом России. Я работал на Россию, я был русским шпионом. Эти люди больны», — сказал политик.

Трамп отметил, что именно он, будучи президентом США, приостановил строительство газопровода «Северный поток — 2», проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию. Говоря об этом, республиканец назвал газопровод одним из важнейших проектов для России, добавив, что для его строительства была проделана «крупнейшая экономическая работа».

«Я уничтожил его. Никто, кроме меня, не сделал бы этого, я остановил его. <…> А потом продолжаю читать истории о том, что я был марионеткой России», — заявил Трамп.

В 2019 году, когда Трамп был президентом США, строительство подводного участка трубопровода было приостановлено в связи с американскими санкциями и было фактически парализовано в течение следующего года. Ограничения коснулись компаний, которые занимались строительством газопровода и предоставляли свои суда для укладки труб. После того, как президентом США стал Джо Байден, строительство возобновилось. В сентябре 2021 года глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о его завершении. Спустя год на «Северных потоках» произошли взрывы, после диверсии газопровод не действует.

Маск и Роберт Кеннеди — младший в Белом доме

Трамп признался в интервью, что, если бы победил на выборах, хотел бы видеть в своей администрации миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди — младшего, которые выступают в его поддержку. Трамп отметил, что был бы не против назначить Маска госсекретарем, но бизнесмен этого «не хочет».

По словам экс-президента, Маск хочет «спасти страну», а также сократить расходы» для бюджета США на $2 трлн в год.

«Он сказал, что если меня не изберут, стране конец, потому что, знаете, он меня понимает», — сказал Трамп.

Роберт Кеннеди — младший, по мнению республиканца, мог бы заняться в Белом доме вопросами здравоохранения. «Я думаю, что он прав во многом из того, о чем говорит, потому что, знаете ли, мы не самая здоровая страна. Если вы посмотрите на некоторые страны Европы, они гораздо более здоровы, чем мы», — заявил экс-президент. Однако, по его словам, он не хотел бы, чтобы Кеннеди-младший касался вопросов нефти и газа.