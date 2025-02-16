Высшие должностные лица Министерства внутренней безопасности (МВБ) США получили служебную записку с предписанием немедленно прекратить работу, связанную с изменением климата, и исключить из документов любые термины, связанные с климатом, сообщает Bloomberg. Фактически это означает закрытие Агентства по ЧС (FEMA), поясняет агентство.

Меморандум предписывает старшим руководителям управлений «исключить все виды деятельности, связанные с изменением климата, и использование терминологии, связанной с изменением климата, в политике и программах в максимально допустимой законом степени».

Изменения призваны «привести в соответствие» указы президента США Дональда Трампа, отменяющие многочисленные указы бывшего президента Джо Байдена, связанные с климатом. Директива, как отмечает Bloomberg, может повлиять на возможности реагирования американских властей на стихийные бедствия.

За три недели, прошедшие с момента инаугурации Трампа, его администрация уже приняла решение о выходе из Парижского соглашения, отменила миллиардные федеральные гранты по законам о климате и внезапно уволила или отправила в административный отпуск сотни сотрудников Агентства по охране окружающей среды, которые работают над вопросами изменения климата.

Министерство внутренней безопасности с приходом Трампа возглавила бывший губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, которая ранее публично подвергала сомнению устоявшееся научное мнение о том, что причиной изменения климата является антропогенный фактор. 9 февраля министр сказала CNN, что будет стремиться «избавиться от FEMA в том виде, в котором оно существует сегодня».

Вскоре после этого высокопоставленный чиновник FEMA якобы приказал заморозить гранты, а МВБ объявило об увольнении четырех сотрудников агентства, включая главного финансового директора, из-за обвинений в «осуществлении вопиющих выплат за роскошные отели Нью-Йорка для мигрантов» в рамках одобренной Конгрессом программы грантов.

МВБ, численность штата которого составляет 260 тысяч человек, включает в себя службы гражданства и иммиграции, береговую охрану, таможенную и пограничную службы, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и другие органы власти.

Агентство по ЧС (FEMA) — основное госучреждение США по организации мер федерального реагирования на стихийные бедствия. Оно, в частности, занимается устранением последствий пожаров в Лос-Анджелесе, которые уничтожили тысячи зданий и, вероятно, войдут в число самых дорогостоящих катастроф в истории США.

«Лесные пожары, штормы и наводнения становятся все более частыми и интенсивными из-за повышения температуры. Эксперты подтвердили, что прошлый месяц был самым жарким январем за всю историю наблюдений, превзойдя рекордную отметку января 2024 года. Глобальные средние температуры, вероятно, уже поднялись на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем», — напоминает Bloomberg.