Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении помиловать своих сторонников, которые в январе 2021 года штурмовали Капитолий из-за несогласия с победой на президентских выборах демократа Джо Байдена. По словам Трампа, люди, которые оказались в заключении из-за этих событий, «живут в аду».

Во время штурма Капитолия США 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов, прошедших в ноябре 2020 года. На тех выборах Трамп проиграл Байдену, но своего поражения не признал. В результате беспорядков в Капитолии полиция застрелила манифестантку, еще несколько человек умерли по причинам, не связанным с насилием. Порядка 140 полицейских пострадали.

«Я буду действовать очень быстро, в первый же день. Они находятся там уже много лет, они в грязном, отвратительном месте, которое даже не должно быть открыто», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Республиканец допустил «некоторые исключения» — помилование не коснется «радикальных» и «сумасшедших». Вместе с тем, по его словам, могут быть помилованы те, кто признали себя виновными — якобы на них могло быть оказано давление.

«Я знаю систему. Система очень коррумпирована. Они говорят парню: “Ты отправишься в тюрьму на два года или на 30 лет”. И эти парни видят, что вся их жизнь разрушена», — сказал Трамп, назвав существующую систему «отвратительной».

Он также выразил мнение, что некоторые члены комитета Палаты представителей, расследовавшего события 6 января 2021 года, «должны сесть в тюрьму».

Как отмечает NBC News, обвинения были предъявлены по меньшей мере 1572 участникам беспорядков, более 1250 были осуждены или признали себя виновными. Из них как минимум 645 человек были приговорены к заключению на сроки от нескольких дней до 22 лет. Около 250 человек находятся под стражей.

Трамп в ноябре был избран на новый президентский срок. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года.