Минувшей ночью над российскими регионами сбили 74 украинских дрона. В результате атак пострадали несколько человек, в Ростовской области загорелась кровля вокзала, также работу приостанавливали столичные аэропорты. К чему еще привели новы атаки БПЛА — в материале RTVI.

География прилетов

Как сообщило Минобороны, с 23:20 воскресенья до 07:00 понедельника дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 74 дрона в семи областях. Над Московским регионом сбили 23 БПЛА, из них 15 летели на Москву, 14 уничтожили в Курской, 12 в Ростовской, по десять в Брянской и Калужской областях, четыре над Тульской и один над Липецкой областью.

Ростовская область

Первые взрывы жители ростовской области услышали около полуночи, сообщил телеграм-канал SHOT. После падения обломков одного из беспилотников начался пожар в поселке Каменоломни (рядом с Шахтами). До этого в регионе объявляли опасность БПЛА.

Позже врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.

«В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуировано три человека. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Информация уточняется», — написал он в телеграм-канале.

По словам Слюсаря, там же загорелся цветочный магазин, туда отправились пожарные. Возгорание удалось потушить.

«На жд-станции повреждено здание старого диспетчерского пункта. В поселке Раково Красносулинского района по ул. Радищева, 22 осколками БПЛА поврежден частный дом, летняя кухня и два автомобиля. По предварительным данным, люди не пострадали», — добавил Юрий Слюсарь.

Власти продолжают уточнять информацию о последствиях атаки БПЛА.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, для ликвидации возгорания из-за падения обломков БПЛА задействовали пожарный поезд.

«Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часа задерживаются 26 пассажирских составов. Движение через станцию Каменоломни осуществляется со сниженной скоростью», — отметили железнодорожники.

На станции Каменоломни с задержками идут более 50 поездов, добавили в РЖД. Пассажирам оказывают всяческое содействие, людей обеспечат водой и едой. Для обслуживания дополнительно открыли билетные кассы на 13 станциях.

Атаки на Москву

Минувшей ночью ВСУ пытались ударить по Москве. За несколько часов силы ПВО уничтожили несколько беспилотников. Как отметил телеграм-канал SHOT, о звуках взрывов сообщали жители Зеленограда, Истринского и Солнечногорского округов. Звук пролета БПЛА слышали в Волоколамском округе.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал о каждом сбитом беспилотнике, летевшем в сторону мегаполиса.

Утром жители Новой Москвы сообщили о пожаре в жилом доме в Троицком округе. Перед этим они слышали взрыв, уточнил SHOT.

По информации телеграм-канала, пожар начался в 16-этажном доме в рабочем поселке Киевский. После громкого взрыва появилось пламя и на верхнем этаже и крыше одного из домов в ЖК «Престиж», добавили жители.

«На месте падения обломков от БПЛА в районе рп Киевский ТиНАО работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал Собянин.

SHOT сообщил, что в результате падения обломков БПЛА повреждения получила газовая труба на крыше дома, началось факельное горение. Газ перекрыли, из здания эвакуировали около 50 человек. После ликвидации пожара все вернулись.

Последствия в других регионах

Украинский беспилотник ударил по «Газели» в селе Щетиновка Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадал водитель, в тяжелом состоянии его доставили в городскую больницу №2.

«В селе Тогобиевка Валуйского округа в результате атаки беспилотника на частный дом ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги глава поселения вывез и передал бригаде скорой помощи», — написал глава региона.

По его словам, пострадавшую доставляют в больницу, в результате детонации повреждения получила крыша дома.

Позже украинский FPV-дрон ударил по движущемуся автомобилю в Ракитянском районе. Машина ехала по дороге Ракитное — Бобрава.

«Бойцы подразделения «Орлан» доставили женщину с предварительным диагнозом минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга в Ракитянскую ЦРБ. Для дальнейшего обследования пострадавшую переведут в городскую больницу №2 Белгорода», — уточнил губернатор.

Машина пострадавшей полностью выгорела.

Десять БПЛА ночью сбили в Жуковском, Тарусском, Дзержинском, Перемышльском, Мароярославецком районах, а также в Обнинске, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он.

«Враг не оставляет попыток провокаций — за минувшие сутки над Орловской областью уничтожено 17 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — добавил орловский губернатор Андрей Клычков.

Он поблагодарил военных и отметил, что с ними сейчас «вся Орловщина».

Коллапс в аэропортах

Вечером в воскресенье Росавиация сообщила об ограничении работы аэропорта Шереметьево. Ограничения отменили спустя час, однако вскоре ввели в Жуковском, а затем снова в Шереметьеве.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснили в ведомстве.

Позже прием и отправление самолетов приостановили в Домодедово, а также в нижегородском аэропорту.

Из-за ограничений задержались десятки рейсов. Как уточнил РБК, в Шереметьеве отменили более 170 рейсов, задержали свыше 300, во Внукове отменили 24 и задержали 120 вылетов, в Домодедове отменили два полета и задержали еще 43. В Жуковском задержались девять самолетов.

Аэропорты продолжат подстраиваться под возможные задержки в связи с действием плана «Ковер», рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. Он добавил: власти стараются минимизировать возможные неудобства.

«Мы же не можем прогнозировать, когда вводится «Ковер» и насколько долго он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае. Коллеги анализируют свою работу. И, я считаю, в общем-то динамика есть. Но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании предсказать это не могут. Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать», — подчеркнул министр транспорта.

По его словам, дискомфорт и неудобства понятны, однако никто безопасностью пассажиров рисковать не будет.