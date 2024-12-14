Движение на трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы полностью перекрыто на 150-м км трассы, сообщает госкомпания «Автодор». Как отмечает «Тульская пресса», на этом участке дороги в районе деревни Большая Уваровка столкнулись две фуры.

«Организован съезд на 174 км М-4 с объездом через Венёв и трассу Р-22 с выездом на М-4 «Дон» на 118 км», — сообщается в телеграм-канале «Автодора».

Ранее компания сообщила о сложных погодных условиях, в том числе снегопаде, на трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток».

RT пишет, что в Тульской области водитель большегруза не справился с управлением, пробил перекрытие между полосами и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с другой фурой. По данным телеканала, водителя и пассажира второго грузовика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме того, на трассе M-4 в районе Домодедово (Московская область) столкнулись 20 авто, в том числе фуры, автобус, мусоровоз и легковые машины. «Известия» со ссылкой на очевидцев пишут, что дорога стала скользкой из-за снега.

УМВД по Московской области сообщает, что сегодня примерно в 09:35 с 33 по 36 километр трассы М-4 «Дон» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.