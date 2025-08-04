Полиция Санкт-Петербурга проверяет обстоятельства нападения 33-летнего пациента на сотрудников городской больницы на Авангардной улице. По данным регионального ГУ МВД, заявление о «конфликтной ситуации» поступило вечером 2 августа.

«Работники медучреждения сообщили о неадекватном поведении доставленного скорой помощью пациента. В результате оперативного реагирования дебошир был доставлен в отдел полиции Красносельского района», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МВД, медики забрали «сильно пьяного пациента» от дома 38 корпус 2 по Новоизмайловскому проспекту. Мужчина уснул в машине скорой помощи, но по прибытии в больницу, проснувшись, с кулаками набросился на медперсонал.

«Заодно досталось и подоспевшему охраннику больницы», — говорится в сообщении ведомства.

Медицинская помощь потребовалась четверым работникам учреждения. Нападавшего скрутили прибывшие сотрудники вневедомственной охраны и доставили его в отдел полиции.

По информации «Фонтанки», медики получили ушибы и сотрясения, одна из женщин-фельдшеров попала в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести.

«У водителя также зафиксировали среди прочего травмы головы и переломы ребер, охранник отделался ушибами и ссадинами», — пишет издание.

В МВД уточнили, что 33-летний уроженец Украины учится в одном из ВУЗов Санки-Петербурга и проживает в Кудрово.

«Причины своего поведения фигурант объяснить затруднился, сославшись на сильное алкогольное опьянение», — сказано в пресс-релизе.

«Фонтанка» выяснила, что нападавшего зовут Богдан, российское гражданство он получил зимой 2024 года.

«Впрочем, новым паспортом он не слишком дорожил: 1 апреля 2025 года его документы нашли в Кудрово, владельца искали через соцсети», — пишет издание.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), решается вопрос о возбуждении уголовного дела