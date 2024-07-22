Проект постановления об освобождении депутата Cергея Неверова от должности заместителя председателя Госдумы внесла в палату парламента комиссия по регламенту, передает корреспондент RTVI.

Еще одним внесенным проектом постановления предлагается освободить депутата Павла Завального от должности председателя комитета Госдумы по энергетике. Одновременно предлагается освободить депутата Дмитрия Свищева от должности главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Комиссия предлагает рассмотреть проекты постановления на заседании 23 июля.

По данным «Ведомостей», место Неверова может занять бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, которая намерена избраться в Госдуму и стать вице-спикером.

Экс-министр спорта Олег Матыцин и экс-министр энергетики Николай Шульгинов также приняли решение избираться в нижнюю палату парламента по одномандатным округам. Ожидается, что Матыцин возглавит комитет по спорту, а Шульгинов — комитет по энергетике.

В июне «Единая Россия» выдвинула на довыборы в Госдуму Абрамченко по Южному одномандатному округу в Ростовской области, Матыцина — по Унечскому округу Брянской области и Шульгинова — по Хакасскому округу Хакасии.

Выборы пройдут в сентябре в единый день голосования 8 сентября.