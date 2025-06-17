В Новороссийске 16 июня погиб трехлетний мальчик. Ребенок упал с высоты в гипермаркете «Магнит».

Инцидент произошел на втором этаже торгового комплекса по адресу проспект Ленина, дом 48, сообщает «Блокнот Новороссийск». Ребенок гулял по магазину с бабушкой и мамой. Он провалился в зазор между несущей конструкцией пола и окнами гипермаркета. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, пространство было открытым, без защитных ограждений.

В социальных сетях опубликовано видео, на котором можно увидеть, как ребенок подходит к оконному стеклу и смотрит на улицу. Затем его нога срывается вниз, и мальчик падает. На записи видно, как к провалу запоздало подбегают две женщины.

Травмированного ребенка без сознания доставили в больницу, однако усилия врачей оказались безрезультатны, мальчик скончался.

Следственный отдел по Новороссийску СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества (пункт «в» ч.2 ст.238 УК РФ). Глава регионального управления СК Андрей Маслов поставил ход расследования уголовного дела на личный контроль.