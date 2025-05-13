В Ленинградской области трехлетняя девочка умерла после отравления едой в кафе, возбуждено уголовное дело, заведение временно закрыли. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета (СК) России.

Отравление произошло 9 мая в одном из городских кафе в Лодейном Поле, девочку отвезли в больницу, но спасти не смогли. Уголовное дело заведено по статье об оказании ребенку небезопасных услуг, повлекших смерть по неосторожности (п.п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК). Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы.

В кафе после ЧП выехали следственно-оперативная группа, сотрудники Роспотребнадзора, судебно-медицинский эксперт и сотрудники полиции.

«По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий. <…> Изъята документация. Назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти ребенка», — говорится в сообщении.

Петербургские СМИ, в том числе 78 и «Mash на Мойке», пишут, что девочка, предположительно, отравилась картошкой фри в кафе «Зира» на улице Гагарина. По их данным, состояние ребенка стало ухудшаться, когда семья уже вернулась с прогулки домой. К вечеру температура у девочки подскочила до 40 градусов, начались рвота и понос. После полуночи ее мать вызвала скорую, но от госпитализации отказалась из-за второго маленького ребенка в семье.

Как сообщает «Фонтанка», на следующий день, 10 мая, примерно через 12 часов после первого вызова врачей, мать снова позвонила в скорую. Ребенка доставили сначала в одну, затем в другую областную больницу, где оценили его состояние как тяжелое и решили доставить вертолетом в Санкт-Петербург. Однако к вечеру того дня у девочки остановилось сердце, реанимировать ее не удалось.

СМИ уточняют, что семья была полной и благополучной, никто не состоит на учете. Мать ребенка предположила в разговоре с РЕН ТВ, что дочь могла умереть из-за ее индивидуальных особенностей, но не уточнила, о чем идет речь. Женщина отметила, что факт отравления еще не подтвержден судмедэкспертом.