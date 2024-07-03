Щербинский районный суд Москвы арестовал старшего тренера сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду по делу об оказании содействия террористической деятельности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По сообщению пресс-службы, Исматзоде вменяется содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК), по этой статье ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы со штрафом. По версии следствия, он принимал участие в финансировании запрещенной в России организации (какой именно — не уточняется). Суд арестовал его до 28 августа.

Как передает РИА Новости, следователь по делу в ходе заседания заявил, что один из родственников Исматзоды воюет в Сирии, а также преследуется за терроризм в Таджикистане. Он отметил, что Исматзода, который ранее был гражданином Таджикистана, имеет в этой стране «устойчивые связи».

По словам следователя, Исматзода переводил средства лицам, осужденным за террористическую деятельность или подозреваемым в таких преступлениях. Сумма переводов составляла 1 тыс., 9 тыс. и 100 рублей.

Сам тренер в суде заявил, что не поддерживал общение ни с уехавшим в Сирию родственником, ни с другими сторонниками радикального ислама. Он подтвердил, что переводил средства некоему человеку по фамилии Мамедов, но тот тогда «был обычным гражданином, работал в такси».

Исматзода назвал себя «семейным человеком, исповедующим традиционный ислам». Адвокаты настаивают на невиновности мужчины.

О задержании Исматзоды стало известно ранее на этой неделе. Представители Федерации спортивной борьбы России в беседе с РБК выразили сожаление по этому поводу, отметив, что для них «эта информация была шокирующей».

Исматзода родился в 1992 году, в 2015-м он окончил Российский университет спорта «ГЦОЛИФК». Является мастером спорта России, в последнее время был тренером в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1.

Знакомый тренера Сергей, сыновья которого когда-то занимались у Исматзоды, в беседе с News.ru положительно отозвался о нем, выразив надежду, что его задержание стало «ошибкой». «У него юноши добивались очень серьезных результатов. В один год у него было два победителя [на чемпионате] России. В голове не укладывается, что он какой-то террорист», — сказал знакомый Исматзоды.