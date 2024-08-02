Отчисления букмекеров составляют треть бюджета Федерации хоккея России (ФХР), сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. По его словам, без этих отчислений «было очень тяжело».

Выступая на совещании комитета Госдумы по физической культуре и спорту, Курбатов выразил благодарность государству, отметив, что процент целевых букмекерских отчислений «практически заместил ушедшие западные компании».

«Нам было очень тяжело без этих отчислений, они составляют треть бюджета», — сказал гендиректор ФХР, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что были случаи, особенно в младших лигах, «когда люди пытаются влиять на результаты матчей, делая ставки на результат матчей своей команды». «Это все является предметом рассмотрения дисциплинарным комитетом», — добавил Курбатов.

Издание «Рейтинг Букмекеров» пишет, что, согласно отчетности на сайте Минспорта, отчисления букмекеров составили около 40% от всех доходов ФХР за последний год. Доход ФХР за отчетный период составил 2,03 млрд рублей, а отчисления от букмекеров — 821,6 млн рублей, отметило издание.

ФХР получила из федерального бюджета субсидии на сумму 159,89 млн рублей. От приносящей доход деятельности федерация получила 961,1 млн рублей.

Из-за боевых действий на Украине сборные России с 2022 года отстранены от международных хоккейных соревнований решением Международной федерации хоккея.