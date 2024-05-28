Министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали в интервью агентству «Африканская Инициатива» рассказал, как Силы обороны и безопасности воюют с террористами и какую поддержку в этом стране оказывает Россия. Основные тезисы интервью — в материале RTVI.

Сотрудничество с Россией позволяет Буркина-Фасо успешно бороться с терроризмом, заявил Кулибали. Всего два года назад лишь 35-40% территории находились под контролем вооруженных сил, теперь этот показатель приблизился к 70%.

В целом Кулибали критически высказался по поводу присутствия военного контингента других государств. Он считает, что зачастую эти формирования лишь выполняют политику определенных организаций и сковывают действия руководства страны, в которой находятся. В качестве примера глава минобороны привел миссию ООН (МИНУСМА) в Мали. По мнению Кулибали, с ее уходом появилось больше свободы действий, что повысило эффективность вооруженных сил. Это же произошло и в Буркина-Фасо с уходом Франции. убежден министр.

“Свобода при выборе партнеров в военном сотрудничестве позволила нам добиться значительных успехов. Это заслуга, в том числе, наших партнеров — Нигера, Мали и Того”, — заявил глава минобороны.

Власти Буркина-Фасо поддерживают постоянный контакт с руководством российского министерства обороны, отметил Кулибали. По мнению военного, Франция “недостаточно хорошо” помогала африканской стране.

Кулибали отметил, что его страна прошла через серьезные испытания в борьбе с терроризмом. При этом вмешательство Франции министр также назвал существенной проблемой.

«Но мы видели, как все происходит на практике, поэтому сказали им: «Нет, хватит, больше никакого иностранного вмешательства. Мы сами разберемся с нашими проблемами». Так и было сделано”, — сказал Кулибали.

По его словам, после ухода Франции, Буркина-Фасо сама выбирает с кем поддерживать партнерские отношения. Кулибали заявил, что, в отличие от некоторых других стран, кто скрывает желание сотрудничать с Россией, Буркина-Фасо действует открыто.

“Слава Богу за плодотворное сотрудничество с Россией. Мы очень рады этому партнерству”, — подчеркнул Кулибали.