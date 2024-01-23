После начала Россией боевых действий на Украине и войны между Израилем и ХАМАС в мировом сообществе все чаще звучат опасения о перетекании этих конфликтов из региональных в глобальный. RTVI собрал заявления о риске начала Третьей мировой войны, сделанные политиками разных стран за последние два года.

В мире

Председатель Евросовета Шарль Мишель

В декабре 2022 председатель Европейского Совета Шарль Мишель сказал, что ЕС необходимо продолжать диалог с Владимиром Путиным, в том числе чтобы уменьшить в краткосрочной перспективе риски эскалации.

«Санкции — это манера решительного реагирования, которая позволяет не быть участником конфликта. Мы не хотим Третьей мировой войны, и в этом тоже цель. Мы, страны ЕС, не хотим вовлекаться военным путем, чтобы избежать эскалации. И огромная сложность в том, что постоянный член Совбеза ООН принял решение начать боевые действия», — сказал Шарль Мишель в программе RTVI «Если наступит завтра».

Президент США Джо Байден

О риске крупной войны говорил и нынешний американский президент Джо Байден. В марте 2022, вскоре после начала боевых действий на Украине, он заявил, что США из-за такой угрозы не будут «вести войну против России на Украине».

«Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это Третья мировая война, которую мы должны стремиться предотвратить», — отметил тогда Байден.

Экс-президент США Дональд Трамп

По мнению бывшего американского лидера, мир как никогда близок к глобальному конфликту.

«Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания Третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу Третью мировую, я знаю всех этих людей», — сказал Трамп, выступая 13 января перед своими сторонниками в штате Айова.

Экс-президент США уверен, что новая мировая война будет отличаться от предыдущих: в ней не будет «танков, которые снуют взад и вперед и стреляют друг в друга», вместо этого будет задействовано оружие массового уничтожения.

Президент Украины Владимир Зеленский

О том, что украинский конфликт может перерасти в мировой, осенью 2023 предостерегал и украинский лидер. Он отмечал, что «Украина сегодня находится в центре глобальных рисков Третьей мировой войны» и что ситуация на Ближнем Востоке не помогает Киеву.

В январе того же года, выступая на церемонии награждения «Золотой глобус», Зеленский пообещал, что Третьей мировой войны не будет.

«Впереди еще битвы и слезы, но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году: это вы. Свободные люди свободного мира. Те, кто объединился вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей общей борьбе за свободу… Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет, это не трилогия», — сказал тогда он.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов

В сентябре 2023 Данилов заявил, что Третья мировая война уже началась и идет в активной фазе. Он также отметил, что текущие геополитические обстоятельства демонстрируют, что конфликт на Украине не будет последним в мире.

«Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться. Если кто-то считает, что Третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу», — сказал Данилов на форуме, трансляция которого велась в YouTube.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Летом 2023 Орбан рассказал, что предупреждал США и НАТО о том, что конфликт на Украине может привести к крупному столкновению с Россией, но его слова проигнорировали. В марте того же года венгерский премьер предупредил, что западные страны своими поставками оружия Киеву создают угрозу вовлечения других стран в украинский конфликт.

«Если какая-нибудь западная страна отправит военных [на Украину], это будет означать прямую войну между Западом и Россией. Эта война немедленно станет Третьей мировой. Это абсолютно ясно не только для меня, но и для людей на улицах, для обычных граждан, что мы живем в очень опасный момент, что Третья мировая война стучится в дверь и мы должны быть очень и очень осторожны. Это мое постоянное послание Америке и саммиту НАТО — будьте осторожны», — сказал Орбан в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

Президент Израиля Ицхак Герцог

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что возглавляемая им страна в ходе войны против ХАМАС в секторе Газа сражается «за весь свободный мир», и эта война является важнейшим моментом в истории человечества. Он считает, что борьба с террором — ключевая задача для поддержания миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны.

«Мы [Израиль] ведем войну за всю вселенную, за свободный мир. Я всегда говорю: если бы не будет Израиля, Европа будет следующей, потому что эти варварские джихадисты хотят выгнать всех нас из региона и выгнать всю Европу тоже, и США — следующие. Так что война — это нечто, имеющее важнейшее значение в истории человечества», — сказал израильский президент на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Герцог также заявил, что главным противником Израиля является «империя исходящего из Тегерана зла, которая тратит миллиарды долларов на оружие, чтобы подорвать стабильность всего мира и региона».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

После публикации органами здравоохранения Газы данных о жертвах израильских ударов среди мирного населения — более 25 тысяч палестинцев — глава всемирной организации в очередной раз призвал стороны к двустороннему урегулированию конфликта.

«Отрицание права на государственность палестинского народа продлит на неопределенный срок конфликт, который стал серьезной угрозой глобальному миру и безопасности, усугубил поляризацию и придал смелости экстремистам во всем мире», — сказал он, выступая на саммите «Группы 77+Китай».

Гутерриш добавил, что Ближний Восток — это спичка, поэтому мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы предотвратить пожар во всем регионе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

В октябре 2023 года глава государства сказал, что Третья мировая война может начаться с Ближнего Востока, если допустить эскалацию израильско-палестинского конфликта.

«Может быть Третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если они [Израиль и США] начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому [атаке ХАМАС на Израиль]? Есть факты — положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов», — заявил Лукашенко во время беседы с журналистами.

В России

Президент России Владимир Путин

Летом 2023 российский президент заявил, что «в случае Третьей мировой войны победителей не будет». По словам российского президента, эскалации украинского конфликта не хотят даже в Соединенных Штатах.

«[США] делают вид, что не боятся [эскалации конфликта]. На самом деле там очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к Третьей мировой войне, в которой не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде Соединенных Штатов», — сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев

Бывший президент России и действующий зампред Совбеза в январе 2023 в своем телеграм-канале написал, что военная помощь, которую союзники оказывают Киеву, «не спасет от возмездия» страны Запада.

«Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если Третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху», — уверен Медведев.

Незадолго до этого он опубликовал в «Российской газете» статью, в которой высказал свое мнение о ситуации на Украине и в мире, об отношениях России с Западом и о рисках ядерной войны. Медведев отметил, что если Россия не получит «гарантии максимальной безопасности», то напряжение «будет сохраняться неопределенно долго», а мир «продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Спикер нижней палаты парламента убежден, что действия российской армии на Украине предотвратили Третью мировую войну, остановили «гуманитарную катастрофу» и предотвратили «миллионы погибших» по всему миру.

«Наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только России, но и других государств, в первую очередь Европы», — сказал Володин на пленарном заседании в середине января.

Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть европейские государства в конфликт с Россией. «Это вновь осуществляется попытка втянуть мир в третью мировую войну», — отметил председатель Госдумы.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев

Парламентарий считает, что в современном мире «мягкая сила — санкции, переговоры, дипломатия — уже не работает». Он заявил, что Третья мировая война уже идет, и отметил нарастание напряженности в разных регионах — в Африке, на Ближнем Востоке, между Южной и Северной Кореей и на Тайване.

«Сегодня, когда все остальные меры ушли, прав будет тот, чья пехота и танки зайдут туда, куда необходимо. И желательно, чтобы эта пехота и танки были нашими», — сказал Гурулев в эфире телеканала «Царьград».

В ноябре 2023 Гурулев заявил о существовании серьезных угроз на Юго-Востоке и в Арктике и призывал готовиться к масштабной войне. «Если мы будем к ней готовы, то нас в нее не втянут, если мы не будем готовы, то нас разорвут», — написал тогда депутат в своем телеграм-канале.