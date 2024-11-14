Трэвел-блогер Марк Еремин в интервью программе «Что за?» на RTVI рассказал, как нужно одеваться и что пить людям, путешествующим на самолетах.

По мнению Еремина, в полет надо обязательно надевать компрессионные носки, чтобы не отекали ноги. «Это очень важно, особенно в длительных перелетах», — подчеркнул он.

Не стоит пить алкоголь, вместо этого нужно пить много воды, считает блогер.

«В полете всегда обезвоживание. Поэтому нужно, наоборот, много-много пить жидкости, воды», — пояснил Еремин.

При этом трэвел-блогер не советует пить воду и чай, которую предлагают в самолетах. По словам Еремина, стюардессы рассказывали ему, что эта вода «не всегда чистая».

Если затекли ноги, нужно снять обувь, забраться с двумя ногами на сиденье и пристегнуть ремень безопасности, добавил блогер. «Очень комфортно и поясницу расслабляет, и ноги тоже, потому что ремень держит», — сказал Еремин.

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