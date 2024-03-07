Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России, где сообщили ей о признании нежелательными на территории страны трех американских некоммерческих организаций (НКО) и вручили ноту с требованием прекратить содействие их деятельности. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Речь идет об «Американских советах по международному образованию», «Культурных перспективах» и «Институте международного образования». По версии МИД России, эти структуры при поддержке посольства США реализуют «программы и проекты антироссийской направленности, имеющие целью рекрутирование “агентов влияния” под прикрытием образовательных и культурных обменов».

Организация «Культурные перспективы» была основана в 1963 году и работает в более чем 100 странах мира. Обучение ведется на 40 языках. НКО сотрудничает с 1700 университетами.

«Институт международного образования» создан в 1919 году. Он работает в 180 странах и обучает 29 000 человек. НКО занимается управлением программой Фулбрайта, Международной стипендией Бенджамина Гилмана, стипендиальной программой Хьюберта Хамфри и Международной лидерской программой.

«Американские советы по международному образованию» основали в качестве программы обмена между учеными из США и бывшего Советского Союза. Организация предоставляет образовательные программы в 148 странах. По ее данным, число выпускников превышает 100 000 человек.

«Особо подчеркнуто, что попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, включая подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции, будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе “persona non grata” причастных к подобным действиям сотрудников Посольства США», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство также потребовало, чтобы посольство США удалило с сайта и из социальных сетей перечень образовательных проектов всех трех организаций. Продолжение сотрудничества посольства с ними будет считаться нарушением российского законодательства, предупредили в МИДе.

После этого посольство США опубликовало ответное заявление, в котором охарактеризовало ситуацию как «печальную иллюстрацию стремления Кремля изолировать народ своей страны, лишив его возможности общаться».

По мнению представителей американской дипмиссии, подобный шаг «знаменует собой новый виток в борьбе российского правительства с давно существующими и вполне обычными обменными программами между людьми».