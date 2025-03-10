Три человека погибли и девять пострадали при украинском ударе по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его данным, среди раненых — четверо подростков 13-14 лет.

«В настоящий момент все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ, где им оказывается необходимая помощь. В ближайшее время силами санавиации они будут доставлены в областную клиническую больницу», — написал врио главы региона.

Хинштейн отметил, что на месте происшествия находится глава Беловского района и другие должностные лица.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что правительство Курской области окажет им необходимую поддержку и помощь.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ведомством возбуждено уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — заявила она.

Бои в Курской области между российскими и украинскими войсками продолжаются с 6 августа 2024 года после вторжения на территорию региона подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ). В области

объявлен режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайная ситуация (ЧС) федерального характера.

Минобороны 10 марта сообщило о переходе населенных пунктов Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное под контроль России в результате наступления. Как подсчитал ТАСС на основе информации ведомства, с момента вторжения украинской армии в Курскую область российские военные вернули контроль над 32 населенными пунктами в регионе.