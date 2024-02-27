Три человека погибли после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по окраине Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В результате атаки три мирных жителя погибли, еще трое получили осколочные ранения. Гладков уточнил, что двух пострадавших медики доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, третьего — в Грайворонскую ЦРБ.

Кроме того, под минометный обстрел украинских войск попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил Гладков. Среди пострадавших оказались двое детей — мальчики 10 и 11 лет. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Их отправили в детскую областную больницу.

Также, по информации главы региона, БПЛА самолетного типа удалось сбить в Старооскольском городском округе над селом Казачок и в Белгородском районе на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Утром 26 февраля Гладков рассказал, что днем ранее, 25 февраля, ВСУ атаковали не менее десяти населенных пунктов Белгородской области с применением артиллерии, минометов и беспилотников, в том числе дронов-камикадзе. В результате атаки несколько частных домов получили повреждения.