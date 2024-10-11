В Астраханской области на Аксарайском участке автотрассы «Волгоград — Астрахань» автобус ЛиАЗ с вахтовиками столкнулся с грузовой бетономешалкой МАЗ. В результате ДТП три человека погибли, еще 17 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По информации регионального УМВД, из-за столкновения оба водителя и один пассажир автобуса скончались на месте до приезда скорой помощи. Еще 17 человек, находившихся в момент столкновения в салоне пассажирского транспорта, получили травмы разной степени тяжести, уточнили в МЧС.

Авария произошла в 16:40 по местному времени на 449-м километре автодороги. 27-летний водитель бетономешалки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, за рулем которого был 44-летний мужчина. «У бетономешалки слетела мешалка и прямо в лобовое», — написал местный телеграм-канал «Тукай news».

По данным издания «Блокнот», автобус принадлежал «Газпрому» и использовался для перевозки вахтовиков. Очевидцы рассказали, что в результате лобового столкновения с бетономешалкой оба транспортных средства опрокинулись набок.

«Удар был такой силы, что оба транспортных средства уже не подлежат восстановлению. У бетономешалки отлетел барабан, автобус от аварии лег набок», — подтверждает телеграм-канал «Астрахань.Первый», опубликовавший видео с места автокатастрофы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Прокурор Астраханской области Сергей Фрост взял ход расследования под контроль.

На месте аварии работают 16 специалистов МЧС и четыре единицы техники. Туда же прибыли прокурор города Астрахани Александр Панкевич и прокурор Ленинского района Евгений Овчинников.