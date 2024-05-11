В результате обстрела Донецка и попадания по ресторану Paradise, напротив которого собрались участники автопробега в честь десятилетия ДНР, погибли три человека. Еще восемь человек получили ранения, среди них — 12-летний ребенок, заявил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«На текущий момент известно о восьми пострадавших: девочка 2012 г.р., мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 г.р., женщины 1986, 1988, 1980 г.р. (ранения легкой и средней степени тяжести). Пострадавшие сейчас получают всю необходимую медицинскую помощь», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

По словам главы ДНР, в ресторан попала «одна из американских ракет HIMARS». В результате удара была повреждена наружная стена здания, а также уличные конструкции вокруг него.

11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской народных республиках прошел референдум о политическом статусе этих регионов. Независимость Донецкой области поддержали 89,7% участников голосования, «против» проголосовали 10,19%. Число жителей Луганской области, поддержавших самостоятельность ЛНР, составило 96,2%. Явка в Донбассе составила 74,87%, а в Луганской области — 75%.

Военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале отметил, что огонь был открыт по Ленинскому проспекту Донецка, где собирались участники праздничного автопробега. По его словам, взрыв прогремел «непосредственно перед началом акции, когда машины с флагами уже готовы были стартовать».

«Очевидно, враг немного не рассчитал точность удара и прилет пришелся по двум нежилым домам, немного не долетев до парковки. Только по этой случайности участники автопробега не пострадали», — добавил военкор

Утром 11 мая в пресс-службе Совместного центра контроля и координации (СЦКК) в Донецке также сообщили о двух атаках по Кировскому району Донецка с помощью дронов-камикадзе, в результате которых пострадала женщина и получил повреждения автомобиль. Украинское командование и министерство обороны России обстрел Донецка пока не комментировали

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