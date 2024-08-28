Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Курковичи Стародубского муниципального округа оказались ранены три человека, включая главу муниципалитета Александра Подольного. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, помимо главы Стародубского округа ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы и водитель. Все пострадавшие уже доставлены в районную больницу, отметил Богомаз.

Он также сообщил, что вечером 27 августа село Курковичи подверглось атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Во время первого нападения один из дронов сбросил взрывное устройство на жилой участок, что привело к пожару. По мнению губернатора, пожар мог перекинуться на соседние дома.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные службы и глава муниципалитета. Пока они помогали населению, территорию атаковал второй беспилотник. В результате этого нападения три человека получили ранения, сообщил Богомаз. Позднее он сообщил, что возгорание полностью ликвидировано.

Около 18:00 мск Богомаз сообщал, что для группировки «Брянск» в регион поставлены квадрокоптеры, приборы ночного видения и тепловизоры, квадроциклы, средства связи, комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также медицинское и другое необходимое имущество.

В воскресенье, 25 августа, телеграм-канал «Два майора» писал, что украинские силы пытаются сохранить «наступательный потенциал» на нескольких направлениях, в том числе и в Брянской области.