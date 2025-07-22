Он уточнил, что в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района частный жилой дом был полностью уничтожен прямым попаданием снаряда. По его данным, бойцам самообороны удалось спасти женщину, оказавшуюся под обломками разрушенного здания.

По словам Гладкова, ранения также получили двое подростков 16 и 17 лет. Они находились рядом с домом, в который попал снаряд. Всех пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ.

«У женщины предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана головы, у одного из подростков — тупая травма живота, у другого — рваная рана и перелом кисти», — добавил Гладков.

Для дальнейшего лечения все пострадавшие будут направлены в медицинские учреждения Белгорода.

Утром 22 июля губернатор рассказал об очередной атаке дронов на Белгородскую область. По словам Гладкова, атакам дронов подверглись семь районов — Ракитянский, Грайворонский, Белгородский, Волоконовский, Краснояружский, Шебекинский и Валуйский. В последнем беспилотник ударил по легковому автомобилю — в результате были ранены двое мужчин, один из них впоследствии скончался.

Днем ранее, 21 июля, украинские беспилотники атаковали два населенных пункта Белгородской области. По данным губернатора, в селе Щетиновка был поражен грузовой автомобиль «Газель». Водитель с тяжёлой черепно-мозговой травмой и переломом ноги госпитализирован. В селе Тогобиевке дрон атаковал частный дом, в результате чего местная жительница получила осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму.

По данным Гладкова, в течение последних суток подразделения ВСУ осуществили массированный обстрел семи муниципальных образований Белгородской области с применением свыше 60 БПЛА, из них 24 дрона были нейтрализованы средствами противовоздушной обороны.