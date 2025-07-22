По словам Гладкова, ранения также получили двое подростков 16 и 17 лет. Они находились рядом с домом, в который попал снаряд. Всех пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ.
«У женщины предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана головы, у одного из подростков — тупая травма живота, у другого — рваная рана и перелом кисти», — добавил Гладков.
Для дальнейшего лечения все пострадавшие будут направлены в медицинские учреждения Белгорода.
Утром 22 июля губернатор рассказал об очередной атаке дронов на Белгородскую область. По словам Гладкова, атакам дронов подверглись семь районов — Ракитянский, Грайворонский, Белгородский, Волоконовский, Краснояружский, Шебекинский и Валуйский. В последнем беспилотник ударил по легковому автомобилю — в результате были ранены двое мужчин, один из них впоследствии скончался.
Днем ранее, 21 июля, украинские беспилотники атаковали два населенных пункта Белгородской области. По данным губернатора, в селе Щетиновка был поражен грузовой автомобиль «Газель». Водитель с тяжёлой черепно-мозговой травмой и переломом ноги госпитализирован. В селе Тогобиевке дрон атаковал частный дом, в результате чего местная жительница получила осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму.
По данным Гладкова, в течение последних суток подразделения ВСУ осуществили массированный обстрел семи муниципальных образований Белгородской области с применением свыше 60 БПЛА, из них 24 дрона были нейтрализованы средствами противовоздушной обороны.