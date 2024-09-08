Три человека, в том числе двое детей, ранены при атаке ВСУ в селе Никольское Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, двух мальчиков отвезли в областную больницу с черепно-мозговыми травмами.

По словам Гладкова, над Белгородским районом сработала система ПВО, «сбито несколько воздушных целей».

«По предварительным данным, в селе Никольское ранены трое мирных жителей, в том числе двое детей», — добавил глава региона.

Он отметил, что мальчика в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой ЧМТ доставили в областную клиническую больницу. Третья пострадавшая от госпитализации отказалась, ей оказана медпомощь на месте.

В результате попадания снарядов разрушены два жилых дома, различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах и в 12 частных домовладениях, говорится в сообщении.

Позже село Никольское подверглось повторной атаке со стороны ВСУ, рассказал Гладков. В результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар, произошло обрушение кровли по всей площади. Пожарные приступили к тушению.

Минобороны около 08:30 отчиталось об уничтожении за ночь двух БПЛА над Белгородской областью и одного — над Курской. Позже в министерстве рассказали, что примерно в 09:30 над каждым из регионов сбито еще по одному беспилотнику.