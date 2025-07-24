На Автозаводской улице на юге Москвы трое рабочих умерли в канализационном колодце. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление метаном, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его информации, сначала в колодец глубиной около пяти метров спустился один из работников, который вскоре перестал подавать признаки жизни. Двое его коллег, последовавшие за ним для оказания помощи, также получили смертельное отравление.

На место происшествия незамедлительно прибыли аварийно-спасательные службы. Специалисты извлекли тела всех троих погибших. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности во время строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле Симоновской межрайонной прокуратуры. «Точная причина смерти каждого будет установлена по результатам судебно-медицинских экспертиз», — заявили в ведомстве.

Аналогичный инцидент произошел в конце мая в канализационном коллекторе на Сельскохозяйственной улице. Трое рабочих, выполнявших демонтаж водосточных труб, получили отравление токсичными испарениями при спуске в колодец. Проведенные замеры показали опасное превышение концентрации фтороводорода в воздухе подземного сооружения.