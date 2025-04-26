В результате авиаудара, который ВВС США нанесли 25 апреля по йеменскому порту Рас-Иса, пострадали трое российских моряков, сообщил в соцсети Х глава Министерства иностранных дел и экспатриантов в правительстве движения «Ансар Алла» Джамаль Амир.

По его словам, Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин получили ранения различной степени тяжести, были подобраны службой береговой охраны Йемена и доставлены в больницу, где находятся под наблюдением врачей.

Амир уточнил, что целью «агрессивного налета» американской авиации было помешать судну, которое пришвартовалось в йеменском порту Рас-Иса, выгрузить доставленную партию нефти. Министр обвинил США в том, что они проводят «хаотичные бомбардировки» якобы военных целей.

«А на самом деле бомбят все, что связано с экономикой, которая служит народу Йемена, и это является грубым нарушением всех международных законов, запрещающих нанесение ударов по экономическим объектам», — подчеркнул представитель правительства.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что 25 апреля США нанесли удар по танкеру с военным оборудованием, пять авиаударов по позициям хуситов на юге Саны и еще семь ударов по казармам в районах Мадхал и Хариб в провинции Мариб. По неподтвержденным данным, в результате атаки в районе Маджзар был убит лидер хуситов Абу Мохсен ар-Расас.

«Также подтверждено, что лагеря хуситов в столице страны Сане подверглись пяти авиаударам, в результате чего в мухафазе Эль-Махвит к северо-западу от Саны погибли и получили ранения десятки человек. Четыре авиаудара также были нанесены по нефтяному порту Рас-Исса в Ходейде, а один — по складам оружия хуситов в округе Сахар в Сааде, в результате чего погибла одна женщина и была ранена другая», — передает телеканал.

США начали военную операцию против йеменских хуситов 15 марта 2025 года, чтобы пресечь их нападения на корабли в Красном море и Аденском заливе. Сами хуситы утверждают, что атакуют корабли, так или иначе связанные с Израилем, и объясняют свои действия стремлением остановить израильскую военную кампанию в секторе Газа. Под их контролем находится большая часть йеменского побережья Красного моря, вблизи которого они обстреливают проходящие суда.

Кроме того, хуситы бьют ракетами и беспилотниками по израильской территории, позиционируя это как помощь палестинцам. В ответ Израиль, США и Великобритания регулярно наносят ракетные удары по самому Йемену.