Три украинских министра и глава Фонда госимущества подали заявления на увольнение со своих постов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook* спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

В частности, в отставку подали глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська и глава Минэкологии Руслан Стрелец. Также заявления на увольнение подали глава Фонда госимущества Виталий Коваль и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний», — уточнил Стефанчук.

Александр Камышин в своем телеграм-канале подтвердил, что написал заявление на увольнение с должности министра. Он добавил, что готовится к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной раде.

«Продолжу работать в оборонке, но в другой роли», — пояснил министр.

Украинское издание УНН пишет, что Камышина могут назначить на должность замглавы офиса президента.

Александр Камышин стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины в марте 2023 года. До этого он с 2021 года работал в «Укрзализныци» (Украинских железных дорогах): сначала в должности временно исполняющего обязанности главы правления компании, а в 2022 году был окончательно утвержден на этот пост. В феврале 2023 года Камышин подал в отставку, в марте того же года стал внештатным советником офиса президента Украины Владимира Зеленского. На должности главы Минстратегпрома Камышин сменил Павла Рябикина.

Денис Малюська занял пост министра юстиции 29 августа 2019 года. Он входит в Национальный инвестиционный совет при президенте Украины, а также является членом партии «Слуга Народа». До того как Малюська занял пост главы Минюста, он работал над развитием частного сектора Группы Всемирного банка Международной финансовой корпорации. Также занимал пост председателя правления Офиса эффективного регулирования — BRDO/World Bank Group.

Руслан Стрелец министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины с апреля 2022 года. До 2019 года он работал в Днепре, после чего был назначен замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. С 2021 года Стрелец временно исполнял обязанности главы этого ведомства.

Виталий Коваль до 2006 года работал в банковском секторе, затем стал предпринимателем и руководил различными компаниями: аграрной, транспортной и строительной. В 2019 году Коваль занял пост губернатора Ровенской области. В ноябре 2023 года стал председателем Фонда государственного имущества Украины.

Ольга Стефанишина стала сотрудницей Минюста в 2007 году, позднее перешла на работу в Секретариат Кабинета Министров. В декабре 2017 года была назначена на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата. Пост вице-премьер-министра по евроинтеграции Стефанишина заняла в 2020 году.

«День увольнений»

В начале августа президент Владимир Зеленский анонсировал «кадровые решения» в правительстве. О каких именно перестановках идет речь, он не уточнил.

Утром 3 сентября народный депутат Ярослав Железняк написал в своем телеграм-канале, что завтра-послезавтра» (4-5 сентября) в Верховной Раде рассмотрят ряд правительственных ротаций. Он утверждал, что готовятся увольнения министров юстиции, иностранных дел, экологии и интеграции. Также, по его словам, перестановки произойдут в офисе президента.

Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия уточнил, что 4 сентября ожидается «день увольнений», а 5 сентября — назначения. По его словам, более половины украинского кабинета министров будет обновлено.

Вице-премьер Украины, министр реинтеграции Ирина Верещук тоже сообщила, что подает в отставку. Об аналогичном решении сообщила также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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