В лесном массиве поселка Монтажный в Пензе обнаружили три упавших беспилотника, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Олег Мельниченко. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Ранним утром в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трех беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты», — отметил Мельниченко.

По его словам, на месте работают все службы экстренного реагирования, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как пишет Baza, местные жители сообщали о звуке пролетающих дронов в 04:30.

Накануне Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили 11 БПЛА над Брянской областью и два — над Белгородской.