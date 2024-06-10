В городе Шебекино Белгородской области трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24» подорвались на мине. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, оператор телеканала в тяжелом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ, у него осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, сейчас ему проводят операцию.

«Одного мужчину с ранениями конечностей бригада скорой помощи доставила в больницу № 2 города Белгорода. Двоим бойцам оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно», — добавил глава региона.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметил Гладков. На месте работают оперативные службы.

Утром 10 июня глава региона сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекинский городской округ, выпустив в его сторону семь снарядов и три дрона-камикадзе. Кроме того, с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство. По информации Гладкова, над территорией округа также сбили четыре дрона, в результате чего оказались повреждены два автобуса, два автомобиля, два частных домовладения и складское помещение сельхозпредприятия.

По словам губернатора, в Борисовском районе в результате одной из атак пострадали трое бойцов белгородской самообороны. Один из них проходит лечение в городской больнице, у мужчины осколочные ранения различных частей тела и проникающее ранение брюшной полости. Двух других пострадавших после оказанной им медицинской помощи отпустили домой.