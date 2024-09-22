В селе Красная Сопка Назаровского района Краснодарского края скончался третий ребенок из многодетной семьи, которая отравилась после употребления в пищу полуфабрикатов из местного магазина — курицы и пельменей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. О смерти еще двух детей в ведомстве сообщали накануне.

«Да, скончался еще один ребенок. Возраст уточняется», — подтвердили в краевом ГСУ СКР.

RT со ссылкой на Следственный комитет уточняет, что 34-летний отец и 32-летняя мать находятся в больнице в тяжелом состоянии с четвертым — единственным на данный момент выжившим — ребенком. Их транспортировали в Красноярск вертолетом санитарной авиации. Третьей жертвой отравления стала 11-летняя девочка.

Следователи обнаружили в доме, где проживает семья, удобрения и пестициды из огорода. Проверяется версия о том, что отравление могло быть связано с этими химикатами.

В Следственном комитете уточнили, что съеденные членами семьи пельмени были приобретены на развес, без упаковки. Владелец магазина «Олимп» закупил их у местного предпринимателя, которого сейчас допрашивают. Все полуфабрикаты из ассортимента торговой точки изъяты для проведения экспертизы.

Shot сообщает, что хозяина магазина решено не задерживать до завершения проверки. Сам он рассказал телеграм-каналу Kras Mash, что закупает пельмени в Абакане у одного и того же поставщика довольно давно, и до сих пор нареканий по их поводу не было, а курица была произведена известным агрохолдингом. Продавщица «Олимпа» утверждает, что сама регулярно покупает те же самые пельмени и ни разу не сталкивалась с проблемами после их употребления в пищу.

Красная Сопка — административный центр Красносопкинского сельсовета, небольшой поселок в 180 км к западу от Красноярска, основанный в 1825 году. В нем проживают около 1,8 тысячи человек. В поселке есть детский сад и средняя школа.

О первых двух жертвах отравления пресс-служба красноярского управления СКР сообщила накануне, 21 сентября. В ведомстве уточнили, что в семье воспитывались четверо детей — в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, на профилактическом учете в органах опеки они не состояли.

Помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и республики Хакасия Юлия Арбузова пересказала показания взрослых членов семьи: во второй половине дня 20 сентября они все ели купленные в местном магазине полуфабрикаты — курицу и пельмени. По словам отца семейства, пакет из-под пельменей он сжег сразу после еды.

Вечером и родители, и дети чувствовали себя нормально, но около 06:00 на следующий день у всех появились симптомы пищевого отравления — тошнота, рвота и режущие боли в животе. «Около 11 утра вызвали скорую. Хуже всего было шестилетней девочке. Когда её привезли в больницу, медики лишь констатировали смерть. Через несколько часов скончался 13-летний мальчик. Взрослых отвез в больницу кто-то из родственников», — уточнила Арбузова.

Вещество, которым отравилась семья, пока не установлено. По факту смерти детей возбуждено уголовное дело о производстве, хранении или сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.