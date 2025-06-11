Вечером 10 июня беспилотники атаковали поселок Марьино Рыльского района Курской области, под удар попали трое детей. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«У 7-летней девочки минно-взрывная и зарытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена. У 9-летнего мальчика травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног», — написал он.

По данным Хинштейна, детей сразу осмотрели медики, после их доставили в Курскую областную больницу. Он отметил, что угрозы для жизни и здоровья нет.

В результате атаки также было повреждено остекление Марьинского Дома культуры, разрушен спортивный зал, повреждены три квартиры и остекление санатория «Марьино».

«Выбиты окна в одном частном доме и начальной школе», — добавил врио губернатора.

Кроме того, силы ПВО в ночь на 11 июня отразили массовую атаку БПЛА на город Котовск в Тамбовской области. В результате падения одного из сбитых беспилотников начался пожар, сообщил в врио губернатора Евгений Первышов.

«В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями. Пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранительные органы», — сказано в сообщении Первышова.

По словам врио главы региона, ситуация находится под контролем. Он также напомнил, что каждый ролик работы ПВО и попыток атак дронов — это «непосредственная помощь врагу, который пытается наносить удары по нашим предприятиям и мирным жителям».

О массовой атаке также писал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его данным, над регионом было сбито более 15 беспилотников.

«Пострадавших и повреждений на земле нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — отмечал он.

По данным Минобороны, в ночь на 11 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 дронов — над Воронежской, 8 — над Курской, 5 — над Тамбовской, два — над Ростовской областями и один над акваторией Черного моря у Крыма.