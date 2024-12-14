Трое детей — пятилетняя девочка и мальчики в возрасте 16 и 17 лет — стали жертвами пожара в частном жилом доме с печным отоплением в Кирове Калужской области, сообщает МЧС. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Площадь возгорания составила 60 кв. метров, в тушении были задействованы 15 специалистов и шесть единиц техники. Тела погибших детей пожарные обнаружили во время борьбы с огнем внутри деревянной постройки.

«Взрослых дома не было. Всю ответственность возложили на старшего ребенка. Дети остались наедине с бедой и даже без пожарного извещателя», — говорится в сообщении МЧС.

Следственное управление СКР по Калужской области возбудило по факту гибели детей уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

В ведомстве уточнили, что двое подростков и их маленькая сестра остались на ночь дома одни, поскольку их родители уехали на работу. «В доме использовалось печное отопление», — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

В рамках расследования дела назначены экспертизы, проводятся допросы свидетелей и другие следственные действия. Ход работы контролирует глава областного управления Следкома.

По своей линии проверку в связи с гибелью детей начала Калужская областная прокуратура, ее проведение контролирует лично руководитель ведомства Константин Жиляков.