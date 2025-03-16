Системы ПВО уничтожили за ночь 31 дрон, сообщает Минобороны России. Из них 16 были сбиты над Воронежской областью, девять — над Белгородской, пять — над Ростовской и один — над Курской.

Глава Воронежской области Александр Гусев ночью сообщил, что в общей сложности были уничтожены 15 беспилотников в трех районах региона. Каких именно, он не уточнил, добавив лишь, что пострадавших и разрушений нет.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале рассказал, что под атаку попал частный дом в городе Губкин, где начался пожар.

Пострадали два человека: женщина (она в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями) и ребенок (осколочные ранения рук и ног), оба госпитализированы.

Кроме того, продолжил Гладков, в селе Долгое беспилотник сбросил бомбу на частный дом, пострадала женщина — ее с осколочным ранением спины доставили в больницу, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атака дронов была отражена в Каменске-Шахтинском и Чертковском районах, пострадавших и разрушений на земле нет. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн об атаке БПЛА не сообщал.

Накануне оперштаб Кубани сообщил, что пожарные локализовали пожар на нефтекомплексе в Туапсе на площади 1250 кв. м. Объект был атакован беспилотниками в ночь на 14 марта, в результате загорелся один из резервуаров с бензином. Позже власти уточнили, что объем горящего резервуара — до 20 тыс. тонн.