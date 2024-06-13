Трое сотрудников телеканала НТВ, которые работали в Горловке в Донецкой народной республики (ДНР), получили тяжелые ранения. Об этом сообщает телеграм-канал «Приходько РИК».

UPD: НТВ позже уточнил, что, помимо Ивлиева, пострадали оператор Валерий Кожин и офицер сопровождения.

«Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжелые ранения получили Алесей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала, пострадавшие доставлены в городскую больницу. ТАСС со ссылкой на врачей пишет, что раненные журналисты находятся в коме, сейчас они в операционной.

«Ко мне привезли [журналистов], они тяжеленные. Они в коме, не говорящие, не могу сказать [, что с ними случилось], они в операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая», — сказала агентству главный врач медучреждения Нелля Якуненко..

Ранее «Приходько РИК» передавал, что поселок Гольмовский в Горловке попал под обстрелом со стороны ВСУ.

РБК пишет, что 56-летний Ивлиев работает в Службе информации НТВ с 1993 года, его специализация — горячие точки, регионы и экологические темы.