В Нижнем Тагиле из исправительного центра при исправительной колонии № 12 совершили побег трое осужденных. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По его данным, двое беглецов 36 и 37 лет были приговорены к исправительным работам за кражу, еще один — 29-летний осужденный — за уничтожение имущества.

Приговоренные к исправительным работам мужчины покинули территорию учреждения, сломав решетку на окне, пишет Shot.

ТАСС в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области пояснили, что в исправительном центре отсутствует вооруженная охрана. Осужденные свободно передвигаются, работают в различных организациях. Кроме того, с разрешения администрации они могут покидать территорию исправительного центра для посещения магазинов, медицинских учреждений или для свидания с родственниками.

«Некоторым осужденным, хорошо себя зарекомендовавшим, разрешается проживание с семьями вне исправительного центра», — добавили в пресс-службе

По информации Shot, сейчас мужчин, совершивших побег, разыскивают более 20 правоохранителей.