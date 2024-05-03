Трое россиян были задержаны в Финляндии по подозрению в попытке провезти через границу товары двойного назначения, пишет Yle.

Двое мужчин 25 лет и девушка 18 лет были задержаны в городе Каяани 30 апреля в ходе операции в профессиональном училище Кайнуу и городском общежитии. Задержанные были студентами училища. Что именно пытались вывезти россияне из Финляндии и в какую страну, неизвестно.

Речь идет о номенклатурах, годных как для гражданского, так и для военного использования, отмечает Yle. Издание уточняет, что в таких случаях, как правило, имеются в виду датчики, электроника и лазеры — попытка провоза товаров этих категорий за границу может рассматриваться как нарушение санкционного законодательства.

Полиция направила в суд ходатайство об аресте по подозрению в совершении преступления “при отягчающих обстоятельствах”. О каких именно обстоятельствах идет речь, не сообщается.

Как пишет Yle, речь может идти о желании извлечь существенную материальную выгоду и нанести потенциальный ущерб экономике или военным силам страны. Минимальное наказание, предусмотренное санкционным законодательством, составляет 4 месяца, максимальное — 4 года.

В посольстве России в Хельсинки заявили, что будут добиваться соблюдения законных прав задержанных. «Поддерживаем контакты с родственниками задержанных, намерены добиваться полного соблюдения прав и законных интересов российских граждан», — сказали в пресс-службе дипмиссии (цитата по РИА Новости).