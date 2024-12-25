В Свердловской области задержали троих заключенных, сбежавших из исправительного центра при исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление ФСИН.

По информации ведомства, двоих заключенных задержали в Екатеринбурге 24 и 25 декабря, третьего — в Нижнем Тагиле 25 декабря.

«Во время задержания они не оказывали сопротивления», — отмечает «Лента.ру».

Осужденные 29, 36 и 37 лет совершили побег из исправительного центра 24 декабря. Как сообщал телеграм-канал Shot, мужчины покинули территорию учреждения, сломав решетку на окне.

ТАСС в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области пояснили, что в исправительном центре отсутствует вооруженная охрана. Осужденные свободно передвигаются, работают в различных организациях. Кроме того, с разрешения администрации они могут покидать территорию исправительного центра для посещения магазинов, медицинских учреждений или для свидания с родственниками.