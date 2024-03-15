В Москве задержали троих активистов незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» — координатора Михаила Акселя, а также Савву Фишера и Леонида Мажарова. Об этом сообщается на сайте партии.

«Предположительно, они задержаны в ходе обыска на творческой студии. С чем он связан и каковы причины задержания — на данный момент неизвестно, но предполагаем, что оно связано с выборами президента РФ», — говорится в публикации.

Сообщение о задержании нацболов также было размещено в телеграм-канале Акселя от имени его «товарищей».

«Акселя задержали вместе с нацболом Саввой Фишером, причины пока уточняются. Никаких правонарушений нацболы не совершали», — рассказали авторы публикации.

Они также сообщили, что к Акселю, Фишеру и Мажарову в ОВД Сокольники уже выехал адвокат.

«На данный момент сотрудники полиции отказываются принимать передачи для Михаила, Саввы и Леонида, аргументируя это тем, что нацболов в отдел полиции еще не доставили», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в телеграм-канале Акселя говорится, что у него и Фишера «собираются незаконно изымать телефоны для экспертизы, при этом никакую статью им пока не вменили».

Ранее активисты партии призывали бойкотировать президентские выборы 2024 года. В отношении нацбола Игоря Бадьина составляли административный протокол по статье о незаконном вмешательстве в деятельность избирательных комиссий за расклейку листовок с призывами отказаться от голосования.