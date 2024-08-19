Рядом с причалом «Кутузовский» у «Москва-Сити» нашли тело мужчины, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По его словам, труп извлекли из воды.

По данным телеграм-канала Shot, труп обнаружили около 7:30 на набережной Тараса Шевченко. Очевидцы утверждают, что накануне видели компанию из трех сильно выпивших мужчин недалеко от «Москва-Сити». Один из них якобы решил искупаться в Москве-реке и залез в воду в одних плавках. Следователи проверяют информацию о том, действительно ли погибший был тем самым «отдыхающим».

Источник «Известий» добавил, что у мужчины при себе была записка. Других деталей собеседник издания не привел. Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.

16 августа тело мужчины всплыло на Космодамианской набережной у московского Дома музыки. Корреспондент MSK1.RU рассказывал, что труп был лишь в плавательных трусах и босиком. Сотрудники МЧС погрузили тело мужчины в катер, довезли его до берега и передали полицейским. Спустя четыре часа за ним приехали представители ГБУ «Ритуал».