В Россию из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) будет экстрадирован Виктор Панюшин по прозвищу Витя Пан, объявленный в розыск по линии Интерпола. Об этом сообщает газета Habertürk. Его обвиняют в преступлениях по девяти статьям УК, а СМИ называют криминальным авторитетом.

Судебные органы ТРСК рассмотрели данные о Панюшине в базе Интерпола и приняли во внимание тот факт, что правоохранительные органы России разыскивают его за совершение тяжких преступлений — убийство, создание преступной организации, организация и проведение незаконных азартных игр и похищение человека организованной группой лиц.

В результате Совет министров непризнанной республики признал незаконным пребывание Панюшина на территории Северного Кипра и постановил отправить его в Турцию. Там он останется до тех пор, пока власти ТРСК не завершат все «законные процедуры» в отношении него, а потом будет передан российской стороне.

Habertürk уточняет, что Панюшин ранее сбежал из России на Украину, где получил украинский паспорт с указанием другой фамилии и даты рождения. С этим паспортом в начале 2023 года он приехал на Северный Кипр, останавливаясь в разных местах в Кирении. В мае Панюшин заселился в отель, где уже проживал в 2021 году по российскому паспорту, и предъявил при регистрации новое удостоверение личности. В июне он был задержан по обвинению в использовании поддельных документов.

На допросе в полиции Панюшин заявил, что украинские власти выдали ему паспорт в рамках программы защиты свидетелей, и некоторые его идентификационные данные были изменены, чтобы его невозможно было узнать. Получив информацию о его задержании, Интерпол потребовал экстрадиции Панюшина.