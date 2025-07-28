Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim возобновила доставку физических дебетовых карт в Россию. Работа системы была временно прервана из-за технических сбоев. Об этом пишет турецкий новостной портал Turizm Proje Dergisi.

В начале июля в пресс-службе компании сообщали, что доставка пластиковых карт в Россию временно не работает, хотя все финансовые функции Letim доступны.

По данным портала, пользователи Letim часто сообщали о том, что не могут зарегистрироваться на сайте из-за проблем с проверкой личности. Кроме того, доставка физических карт зачастую задерживалась, и россияне в Турции сталкивались с оплатой налички. При этом в Ассоциации российских туроператоров (АТОР) эти данные опровергали — там говорили, что «инфраструктура Letim активна, и распространение карт продолжается».

Согласно информации на официальном сайте Letim, пластиковые карты могут быть доставлены в 17 городов России. Сроки доставки варьируются от 4 до 7 рабочих дней, а стоимость услуги составляет 250 турецких лир. Между тем из-за периодических проблем с доступом к сайту пользователи пока не сразу могут заказать карту.

Благодаря партнерству с турецкой платежной системой Troy Letim карты используются за пределами Турции, а на фоне санкций россияне стали заказывать их как альтернативный способ оплаты для международных покупок. При этом эксперты предупреждали, что система находится в стадии тестирования, и ее работа «не полностью отлажена».

Представители Letim уверяют, что технические неполадки на сайте будут быстро устранены, а распространение карт продолжится бесперебойно.

Кристина Гусева